الإرياني: تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي انتهاك للقانون الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، امس السبت، عن وجود «مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي غير الشرعية»، واعتبر أن تواصل الدوحة مع الحوثيين هو انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وتضحيات اليمنيين، في وقت أحرزت فيه قوات الجيش اليمني مسنودة انتصارات جديدة ضد الميليشيات الحوثية، في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. وأوضح الإرياني في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» أن» المذكرة تؤكد اختطاف قطر للمواطنة حياة البيضاني وترحيلها قسراً»، مشيراً إلى أن «المذكرة تؤكد محاولة قطر تسليم البيضاني المهددة بالقتل بعد طلب من ميليشيا الحوثي. وقال الإرياني إن «قطر تجاوزت قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها عبر ترحيل البيضاني.

من جهة أخرى، أعلن «تحالف دعم الشرعية»، أمس السبت، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة «المفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من العاصمة صنعاء، في وقت أحرزت فيه قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، انتصارات جديدة في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات التي واصلت المراوغة حيال إنقاذ سفينة صافر النفطية العائمة في ساحل البحر الأحمر.وصرح المتحدث باسم قوات «تحالف دعم الشرعية» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف، دمرت مساء أمس، عدداً من الطائرات بدون طيار «المفخخة» التي أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش حررت، أمس، مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، في اليوم الثالث للمواجهات المحتدمة هناك.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة مركبات عسكرية، فيما استعاد الجيش عربة «بي أم بي» وكميات من الذخائر.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع من كانوا على متنها.

وفي خطوة وصفت ب«المراوغة» اتهمت ميليشيات الحوثي الأمم المتحدة بالمماطلة في صيانة سفينة «صافر» العائمة، المملوءة بالنفط، قبالة سواحل الحديدة، المتهالكة والمعرضة للانفجار، في وقت ينظر العالم إلى كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية محتملة، إذا ما تسرب محتواها إلى البحر.

وفي مؤتمر صحفي، عقد، أمس، في صنعاء، اتهم القيادي الحوثي حسين العزي، الأمم المتحدة ب «الإصرار على الزيارة الشكلية لسفينة صافر، لرفع تقرير معد مسبقاً، لا يتضمن حتى التقييم»، وقال، إن «الأمم المتحدة تمسكت في الآونة الأخير بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة، وأصرت على إرسال الفريق للتقييم».

وتحدث العزي عن مطالبة الجماعة للسويد وألمانيا وروسيا والصين المشاركة في عملية تقييم وصيانة السفينة، وقال إن هذه الدول وافقت مشترطة مشاركة الأمم المتحدة.

وسبق أن وافق الحوثيون على إجراء عملية تقييم فني للسفينة، مطلع الشهر الماضي، قبل أن يتراجعوا ويطالبوا بتدخل طرف ثالث. وكانت جماعة الحوثي عرقلت وصول فرق الصيانة والتقييم لعدة أشهر، مشترطة نقل آلية تفتيش الأمم المتحدة للسفن إلى الحديدة.

وقبل أمس الأول الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلق بالغ إزاء حالة الناقلة «صافر»، إذ لم تتم صيانة الناقلة تقريباً، منذ العام 2015، مضيفاً، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إن أي تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.

وحذر جوتيريس من أن أي تسرب محتمل للنفط سيضر، بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في المنطقة.

علاوة على ذلك، أكد الأمين العام، أن أي تسرب للنفط سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، لعدة أشهر، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في اليمن، ومنع ملايين الأشخاص من الحصول على الغذاء والسلع الأساسية.

وحث جوتيريس على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط، دون تأخير، داعياً إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول، إلى الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة، موضحاً أنه «سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها لتجنب الكارثة».