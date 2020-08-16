الانفجار الكارثي يدفع لبنان 30 عاماً للوراء ويسلبه قدرته على التكيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع الانفجار المروع بالعاصمة اللبنانية المثقلة بالجراح إلى الوراء 30 عاماً بعنف لم يكن يخطر على البال حتى في البلد الذي كابد ويلات الكثير من الحروب والاجتياحات والاحتلال والضربات الجوية وتفجيرات السيارات الملغومة والاغتيالات.

وترك الانفجار المدينة، التي استغرقت عملية إعادة البناء فيها 15 عاماً بعد حرب أهلية مدمرة من 1975 إلى 1990، بمرفأ محطم وأحياء بأكملها صارت أنقاضاً، تماماً مثلما كان الحال قبل ثلاثة عقود من الزمان.

والآن، تبدد الأمل تقريباً.

فهذه المدينة العتيقة المطلة على البحر المتوسط لملمت شتاتها ونهضت من بين الركام بعد الحرب الأهلية. وأعيد بناء بيروت لتصبح حاضرة متألقة تحتفظ بالكثير من بهائها القديم.

وعاد قطاع كبير من أبنائها المغتربين المتعلمين من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والاقتصاديين والمحامين والفنانين للمشاركة في إعادة بناء بلادهم.

وتدفقت مليارات الدولارات من الدول الغربية والعربية ومن اللبنانيين المغتربين في أقاصي الأرض الذين يعتقد بأن عددهم لا يقل عن ثلاثة أمثال سكان البلاد.

وتظهر بيروت بانتظام في دوريات متخصصة مثل مجلة كوندي ناست ترافلر كوجهة سفر رائعة ومدينة للسهر والحفلات ينصهر فيها الجميع، مدينة ودودة وممتعة تتفجر بالحيوية وتجيش بالسحر والتنوع.

ومن المباهج التي تغوي بها الزائرين حياة الليل والمهرجانات الدولية في أماكن أثرية ذات أجواء إغريقية رومانية وعثمانية مثل بعلبك التي تشتهر بمعابدها ومنها معبد جوبيتر ومعبد باخوس. ومن مغرياتها كذلك ما تقدمه من أطعمة شهية .

يتجول السياح على كورنيش بيروت أو يغامرون بصعود الجبل غير البعيد للتزلج على سفوحه أو يتنزهون في الجبال الغنية بغطائها الأخضر التي تشرف على المدينة.

غير أن الانفجار الكارثي الذي أطلق سحابة على شكل ثمرة الفطر في سماء بيروت ربما يكون قد قضى على قدرة اللبنانيين الأسطورية على التكيف مع نوازل الدهر.

وقدر خبراء أن هذا الانفجار يعادل عُشر قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما قبل 75 عاماً في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال جان كوبيس منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان ل«رويترز»: «الوضع كارثة كبيرة حلت بالبلد وهو راكع. البلد منكسر والشعب مفلس ومنكسر».

واستقالت الحكومة بعد موجات من الغضب الشعبي من إهمال أدى إلى الانفجار الذي قالت إن السبب فيه كان 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم ذات القابلية الشديدة للاشتعال مخزنة بشكل غير آمن في مرفأ بيروت .

وقد تلقى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ومسؤولون آخرون، وثائق تحذر من أن انفجار هذه المادة يمكن أن يدمر بيروت. وأصر عون ودياب على أنهما أحالا التحذير إلى السلطات المعنية.

وبالنسبة للنخب التقليدية من أمراء الحرب وقيادات العائلات الكبرى في الطوائف وحلفائهم من كبار رجال الأعمال سارت الأمور في طريقها المعتاد بعد الانفجار دون أن تحيد عن مسارها خلال العام الأخير الذي شهدت فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقال كوبيس: «من المؤسف أن ما أراه هو أن الشخصيات السياسية والقيادات لا تزال تعمل بالطريقة المعتادة نفسها. بالطبع هم يدركون أن البلاد ربما تكون قد بلغت أقصى مدى، لكنني لا أرى أي تغيير في السلوك».

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون ومحللون إن هذه القيادات منشغلة الآن باختيار رئيس وزراء جديد سيتعين عليه أن يوافق على اتباع سياساتها والحفاظ على شبكات المحسوبية وتفادي الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لمد يد العون.

يقول دبلوماسيون ومحللون إن أزمات لبنان العديدة تنبع في الأساس من مشكلة واحدة هي حكامها وقدرتهم على الإفلات من المحاسبة.

وقال مراقب أجنبي: «هذا بلد ترسخت فيه ثقافة عدم المحاسبة. وهذا هو أبرز عنصر في لبنان. انفجار المرفأ راح ضحيته 170 شخصاً ومع ذلك لا توجد مطالب قوية للمحاسبة على أعلى المستويات».

وقال المعلق اللبناني سركيس نعوم: «إن أمراء الحرب السابقين خلعوا الزي العسكري وارتدوا البذلات، لكنهم مازالوا يديرون البلاد بعقلية الميليشيات من فساد وطغيان وطائفية».

وأضاف أن لبنان أصبح دولة فاشلة وأن أمراء الحرب أصبحوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تحويل البلاد إلى دولة معطلة بسبب انقساماتهم وكراهية كل منهم للآخر. وتابع أن كلاً منهم ربط نفسه بدولة أجنبية وتحالف مع قوى خارجية.

واتفق مهند حاج علي، الباحث الزميل بمركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، مع الرأي القائل بأن تطبيق إصلاحات عميقة في ظل الطبقة السياسية الحالية أمر مستبعد.

وأشار إلى احتياطيات البلاد الناضبة من الدولارات فقال إن القيادات غير مستعدة للتخلي بهذه السرعة عن النظام القديم الذي يمكنها من تمويل أحزابها ومن مواصلة بذخها في الإنفاق. لكنه أضاف أن الوقت بدأ ينفد وأن لبنان لم يعد أمامه سوى العمل مع صندوق النقد الدولي أو الفوضى. (رويترز)