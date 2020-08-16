شكرا لقرائتكم خبر عن «المركب النشوان» لرامبو.. إبحار عبر الأنهار الساكنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

لا يزال الغموض الذي اكتنف حياة الشاعر الفرنسي الكبير آرثر رامبو مادة دسمة لعديد المقالات والكتب والدراسات؛ سواء في وطنه الأم؛ أو في الأدب الغربي، وكذلك العربي، فكل وثيقة، أو رسالة، أو حتى صورة جديدة يتم الكشف عنها؛ تميط اللثام عن أحداث مثيرة وحكايات مؤلمة عاشها الشاعر الذي غادر هذه الحياة وهو في ريعان شبابه «37 عاماً»؛ إلا أنه على رغم من ذلك ترك خلفه إرثاً أدبياً وضعه في مصاف العظماء على طول التاريخ وعرضه؛ من ضمنه قصيدة «المركب النشوان».

اعتُبر هذا العمل الأدبي القيّم منعطفاً مفصلياً في حياة الشاعر الفرنسي الكبير؛ لدرجة أن البعض وصفه ب«جواز سفر نحو الرؤيا»، كما تحدث رامبو نفسه عن هذه القصيدة في وثيقة مكتوبة بخط يده منتصف عام 1871 قائلاً: «يجب على الشاعر أن يكون رائياً؛ عبر (خلل عاقل)؛ طويل وهائل؛ لكل الحواس، وهكذا يصبح بإمكانه أن يصل إلى المجهول، وحين يكون في حالة جنونه قد انتهى بفقدان ذكاء رؤاه؛ يكون حينها قد رأى ما رأى».



نظرية الرائي



قصيدة «المركب النشوان»، وباقي أعمال رامبو؛ جعلت البعض يصف حياته بأنها «أقرب إلى الوهم»، وأن الشاعر نفسه له «عدة أوجه»؛ كما دفعت الكاتب الفرنسي الكبير «إيتامبل» إلى تأليف كتاب بعنوان «أساطير رامبو»؛ في حين تحدث الأديب الفرنسي بول كلوديل عن الاتجاه العقائدي لرامبو؛ أما الكاتب أندريه بريتون، فوصف الشاعر الفرنسي بأن كتاباته «سريالية»؛ بينما وصفه الشيوعيون ب«البلشفي»، وهو ما جعل «إيتامبل» يقول: إن «بعض المؤرخين والكتاب حين يكتب عن رامبو؛ إنما يكتب عن نفسه ورغباته، وعمّا يطلب من رامبو أن يكونه أولاً وأخيراً».

شاهد رامبو، من خلال أسفاره الكثيرة صوراً متنوعة للحياة بكل تناقضاتها، وصنع منها القصائد والقوافي التي اختلفت عن مثيلاتها بحسب بعض النقاد الذين اعتبروه «امتداداً حقيقياً للشاعر الفرنسي الكبير بودلير»؛ في حين وصفه آخرون بأنه «طفل شكسبير»، وأنه صاحب «نظرية الرائي» أو «نظرية الرؤيا» في الشعر الفرنسي والعالمي، والتي تُلخص نظرة رامبو المختلفة للحياة، وها هو يقول في مطلع قصيدة «المركب النشوان»:

حينما كنتُ نازِلاً في الأَنهارِ الساكنة

لَم أَعد أَستَشعِرُني مُنقاداً بِصَخَبِ المَلاّحين

حُمرُ الجلود صيَّاحون.. قَد اتّخذوهم أَهدافاً

وسَمّروهم عُراةً على الصّواري الملونة

الفوانيس البلهاء

إلى جانب الأحداث الكثيرة والمثيرة التي رافقت حياة رامبو القصيرة «1854- 1891»، فقد حامت الكثير من الروايات حول الشاعر الفرنسي الذي أكثر من أسفاره إلى أن تمكن من زيارة الكثير من البلدان في ثلاث قارات؛ مما دفع البعض إلى القول إنه امتلك الكثير من العقارات في دول عدة حول العالم؛ من بينها دول عربية مثل لبنان، اليمن والجزائر؛ كما كان انضمامه لصفوف الجيش الهولندي في إندونيسيا، ومن ثم فراره من الجبهة؛ سبباً آخر للتهجم عليه، ومن ثم اتهامه بتجارة الأسلحة والبشر لاحقاً.

وفي هذا السياق يقول الناقد والكاتب الأمريكي جيمي جيمس في كتاب «رامبو في جاوا.. الرحلة المفقودة»، إن «الرحلة إلى جزيرة جاوا الإندونيسية هي أكبر لغز في حياة الشاعر الفرنسي الزاخرة بالأحداث»؛ وقال أيضاً في مقابلة صحفية؛ إن «رامبو لم يكتب شيئاً عن جاوا؛ لأنه كان فاراً، وكان من الممكن توقيفه»؛ مشيراً إلى أن عمره في ذلك الوقت لم يكن يتعدى واحداً وعشرين عاماً فقط، ويقول رامبو في جزء من قصيدة «المركب النشوان» واصفاً ما شاهده في أسفاره:

أنا الشّتاء الآخَر

جَريتُ والقارّات المُندفعة

لَم تتحمّل تَخبّطاتٍ أكثرَ منّي انتصاراً

لقد بارَكتِ العاصفةُ تَطلُّعاتي البحرية

عَشر لَيالٍ بدون حَسرَةٍ

Advertisements

على عَينِ الفَوانيسِ البَلهاء



ارتعاشات



حظيت أعمال رامبو؛ من بينها قصيدة «المركب النشوان»، باهتمام عربي أيضاً؛ حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الفرنسي الشهير آرثر رامبو، وذلك في أواخر العام 2012، ويتضمن الكتاب ملفاً خاصاً بصور رامبو في مراحل حياته المختلفة؛ منذ طفولته وحتى وفاته؛ إضافة إلى رسوم قدمها له أصدقاؤه من الفنانين الكبار، من بينهم فيرلين، وليجيه، وبيكاسو.

ويتألف هذ الكتاب من أقسام عدة؛ من بينها القسم الشعري الذي يسلط الضوء على الكتابات المدرسية المستمدة من كراسات رامبو، والتي كتبها كنوع من الواجب المدرسي في مادة البلاغة، كما يتضمن سرداً لجميع أعماله الأدبية؛ من ضمنها قصيدة «المركب النشوان»؛ إلى جانب نصوصه الشعرية الموزونة التي أهّلته لتسنّم مكانة مرموقة فوق عرش الشعر الفرنسي العريق؛ فضلاً عن قصيدة النثر والإمكانات الشعرية الهائلة لرامبو التي يناقشها هذا الكتاب، ويقول الشاعر الفرنسي في جزء آخر من القصيدة:

رَأيتُ الشمسَ في المُنحدرِ

مُلطّخةً بِفظاعاتٍ روحانيّة

مُزيِّنةً باِلأنوارِ نثارات بنفسجية طويلة

ومِثل مُمَثِّلين لمآسي جِدّ عَتيقة

كانت كُثَلُ الموجِ

تَسوقُ إلى البعيد ارتعاشاتُ مَصارِعِها



التنافر المتناغم



رحل رامبو وهو لا يزال غُصناً غضاً، لكنه خلّف سطوراً خالدة على صفحات التاريخ؛ دفعت أباطرة الأدب والشعر والثقافة إلى كيل أسمى عبارات المديح له؛ إذ قال عنه الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو: «إنه شاعر التمرد والدهشة، والأكبر في عصره»؛ في حين وصفه الشاعر الفرنسي بول فاليري قائلاً: إن «الأدب المعروف كله مكتوب بلغة المعنى المشترك؛ ما خلا رامبو الذي اخترع أو اكتشف مقدرة (التنافر المتناغم)»؛ أما الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، فقال عنه: «لقد أنجز تحولاً جذرياً لفكره، واختار (الاختلال المنظم) لحواسه كلها»، ويختتم رامبو قصيدة «المركب النشوان» قائلاً:

لم يعد بمقدوري؛ مُستَحِمّا بِفُتوركِ أيّتها الشّفرات

أنْ أقتَفيَ آثارَ حَملَة القُطن

ولا عُبورَ مَرَحِ الرّايات والشُّعَل

ولا السّباحةَ تحت عيونِ زَوارق السّجونِ الفَظيعة