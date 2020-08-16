كندا تمنح الإقامة لطالبي اللجوء من العاملين في مكافحة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء الذين عرّضوا أنفسهم للخطر، من أجل تقديم الرعاية للمصابين بفيروس كورونا. وسيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة لهم ولعائلاتهم في حال كانوا قد تقدّموا سابقاً بطلبات بحلول مارس 2020، حتى ولو رُفضت حينها. وقال منديتشينو، إن هذا الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مباشر في رعاية المصابين في منزل أو عيادة أو دار لرعاية المسنين.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، إن وضع الكمامات سيكون إلزامياً في وسائل النقل العام اعتباراً من 22 أغسطس. واضافت، أن الزيادة تعني أيضاً تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة، مع بقاء الحد عند 100 شخص في الوقت الحالي.

من جهتها، قررت كوريا الجنوبية تصعيد إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية بالنسبة لسيؤول وإقليم جيونجي القريب، حسبما قال تشونج سي كيون رئيس الوزراء في اجتماع. وصنفت السلطات الصحية قواعد التباعد لثلاث مراحل، حيث تكون المرحلة الأولى أقلها كثافة والمرحلة الثالثة هي أشدها عندما يتم حث المدارس والمتاجر على وقف نشاطها.

وتقصر المرحلة الثانية، التجمعات الداخلية على أقل من 50، والخارجية على أقل من 100، وتحظر وجود الجماهير في المباريات الرياضية.

ودخل حجر صحي لمدة 14 يوماً فرضته لندن على الوافدين من فرنسا التي تعهدت بفرض «إجراء مضاد»، حيّز التنفيذ أمس السبت. وكتبت الحكومة البريطانية في تغريدة أن المملكة المتحدة «توصي حالياً بعدم السفر غير الضروري» إلى فرنسا. وأضافت أنه بدأ فرض «حجر صحي لمدة 14 يوماً على الوافدين» من فرنسا وهولندا ومالطا.

وعلى الرغم من إعلان قرب إعادة فتح المتاحف في نيويورك، أعادت كثير من الدول فرض تدابير محلية مع تجاوز عتبة الإصابات 21 مليوناً.

وأعادت الجزائر فتح المساجد والمقاهي والحدائق والشواطئ تدريجياً، في قرار يلاقي ترحيباً خلال فترة الحرّ وبعد خمسة أشهر من الإغلاق. ويترتب على أجهزة الأمن مراقبة احترام وضع الكمامات، وهو إجراء إلزامي منذ 24 مايو، إضافة إلى توصيات التباعد بين الأشخاص. وستسير الشرطة دوريات على الشواطئ خلال الصيف. وأُعيد فتح أكبر المساجد في الجزائر التي تبلغ قدرة استيعابها أكثر من ألف شخص.

وجرت عمليات تنظيف وتعقيم لأماكن العبادة هذا الأسبوع بمشاركة كثير من المتطوعين. وفي بعض المساجد، أُزيل سجاد الصلاة، وفي البعض الآخر تمت تغطيته بنوع من البلاستيك. (وكالات)