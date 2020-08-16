المعارضة تصعّد ضد لوكاشينكو وسط ضغوط دولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت المعارضة البيلاروسية، ضغوطها على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو؛ من خلال تظاهرة جديدة في مينسك، أمس السبت، شارك فيها الآلاف، قبل يوم من استعراض قوتهم ب«مسيرة الحرية»، فيما أكد الرجل القوي أنه لن يتخلى عن السلطة، وناشد روسيا؛ لمساعدته.

وتظاهر قرابة 5 آلاف من أنصار المعارضة قرب محطة مترو بوشكينسكايا في العاصمة؛ تكريماً لمتظاهر قضى هناك خلال قمع الشرطة للمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وأعلن لوكاشينكو فوزه فيها ب80% من الأصوات. ودعت سفتلانا تيخانوفسكايا منافسة لوكاشينكو، والتي لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع، إلى تظاهرات «حاشدة» خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت عن إنشاء مجلس تنسيقي؛ لضمان نقل السلطة، وطلبت من الحكومات الأجنبية «المساعدة في تنظيم حوار مع السلطات البيلاروسية». ووضع المتظاهرون الزهور في موقع قضى فيه متظاهر الاثنين الماضي، وسط هتافات «ارحل»، فيما رفع البعض صوراً لمحتجين تعرضوا للتعذيب.

ووجه لوكاشينكو (65 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، نداء علنياً غير اعتيادي للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً رفضه الوساطات الأجنبية في الأزمة.

وقال لمسؤولين حكوميين في اجتماع متلفز: «العدوان على بيلاروسيا يتوسع. علينا الاتصال ببوتين، الرئيس الروسي؛ كي أتمكن من التحدث إليه الآن؛ لأن الأمر لا يشكّل تهديداً لبيلاروسيا فحسب». وقال: إن بلاده تواجه «تدخلاً خارجياً، وبأن حالة الاتحاد التي تربط بين اقتصادي وجيشي البلدين تحتاج إلى الحماية».

وأكد الكرملين أن الرئيسين تحادثا هاتفياً، وعبرا عن الثقة في التوصل إلى «حل سريع» للوضع. وندد لوكاشينكو بالمتظاهرين، ووصفهم ب«أغنام» خاضعين لسيطرة أجنبية، وبأنهم «أشخاص لهم ماض إجرامي»، مكرراً الاتهامات لحكومات غربية؛ بالتخطيط لإطاحته.

ونقلت وكالة «بيلتا» الرسمية عن لوكاشينكو قوله: «لن نتخلى عن البلاد لأي شخص كان»، مضيفاً: «لا نحتاج إلى أي حكومات أجنبية، ولا لوساطات».

وتعتزم المعارضة استعراض قوّتها اليوم الأحد؛ من خلال «مسيرة من أجل الحرية» تنظّم في مينسك.

وكانت تيخانوفسكايا (37 عاماً)، ندّدت بعمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات، وطلبت من لوكاشينكو التخلي عن السلطة. وطالبت تيخانوفسكايا بمحاسبة السلطات على خلفية قمع الشرطة للمتظاهرين بعد الانتخابات، واعتقالهم أكثر من 6700 شخص. وأكد المسؤولون وفاة شخصين في الاضطرابات. وبدأت السلطات أمس الأول الجمعة، إطلاق سراح مئات المعتقلين الذين خرج العديد منهم من مراكز الاعتقال. ودانت منظمة العفو الدولية «حملة واسعة من التعذيب وسوء معاملة أخرى من السلطات البيلاروسية العازمة على سحق تظاهرات سلمية بأي وسيلة». وفي مشاهد مؤثرة من ساحة الاستقلال في مينسك، عانق المتظاهرون جنود وزارة الداخلية الشبان الذين كانوا يحرسون مبنى حكومياً، ووضعوا أزهاراً في دروعهم. والجمعة، اتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد أهداف في بيلاروسيا؛ لفرض عقوبات جديدة عليها، رداً على حملة القمع التي شنتها السلطات بعد الانتخابات. وحضّت الولايات المتحدة وبولندا، أمس السبت، لوكاشينكو على الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة لوارسو إن «الهدف المشترك هو دعم الشعب البيلاروسي؛ لتحقيق سيادته وحريته، والمضي قدماً على أساس ما يجري الآن في هذه الاحتجاجات». (أ ف ب)