موسكو وأنقرة تعلقان الدوريات المشتركة في إدلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ضابط شرطة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل سوريّة موالية لتركيا، في وقت أوقفت روسيا الدوريات المشتركة مع تركيا في شمال سوريا، فيما اعترف ضابط تركي خلال محاكمته، أن قناصة في القوات الخاصة التركية تلقوا في عام 2016 أوامر من قائدهم باستهداف عناصر الجيش السوري في منطقة حدودية بين الدولتين.

فقد ذكرت مصادر، أن أحد أفراد الشرطة قتل بتفجير عبوة ناسفة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا. وقالت المصادر إن العبوة استهدفت سيارة يرجح أنها كانت تقل ضابطاً في الشرطة الموالية لتركيا في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية،إن روسيا وتركيا علقتا الدوريات العسكرية المشتركة التي تنفذانها على الطريق (ام 4) السريع في منطقة إدلب، بسبب هجمات المتشددين المتزايدة في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الهجمات الأخيرة من قبل «المتطرفين» هي السبب في تعليق الدوريات.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيشين الروسي والتركي نفذا 24 دورية مشتركة على طول الطريق إم 4 السريع الرئيسي الذي يربط شرق سوريا بغربها. وفي السابق تم إلغاء دوريتين بسبب مخاوف أمنية.

إلى جانب ذلك، قال ضابط تركي خلال محاكمته، إن قناصة في القوات الخاصة التركية تلقوا في عام 2016 أوامر من قائدهم باستهداف عناصر الجيش السوري في منطقة حدودية بين الدولتين. وذكرت جريدة «زمان» التركية المعارضة أمس السبت أن هذه الإفادات جاءت على لسان ضابط الصف، درويش تاش، خلال محاكمته بتهمة التورط في أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

ونقلت الصحيفة عن الضابط قوله في الدفاع عن نفسه، خلال جلسة قضائية، إن عناصر القوات الخاصة التركية كانوا مضطرين إلى تنفيذ جميع الأوامر من قيادتهم، مهما كانت. ولتوضيح هذا الأمر، كشف الضابط عن تعليمات قال إنه تلقاها قبل ثمانية أشهر ونصف الشهر من محاولة الانقلاب من قائد القوات الخاصة حينذاك، اللواء زكائي أكساكالي، عندما كان يؤدي الخدمة في صفوف وحدات القوات الخاصة المنتشرة في لواء الإسكندرون بولاية هاتاي عند الحدود مع سوريا.

(وكالات)