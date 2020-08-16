"القبة الحديدية" الإسرائيلية تعترض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة

القدس - سبوتنيك. وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل دقائق، فالحديث عن قذيفتان أطلقتا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضهما من قبل القبة الحديدية".

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وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على مواقع عدة في قطاع غزة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض خالية في مناطق مختلفة من القطاع.

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وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن "القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في المواقع المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات".

وفي وقت سابق من مساء السبت، قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي أهداف عدة قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قام بالإغارة على أهداف متعددة تابعة لحركة حماس في قلب قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات هيليوم حارقة على مستوطنات غلاف غزة.