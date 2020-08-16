"أنصار الله": 17 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات يمنية 

القاهرة - سبوتنيك. وقال الموقع الرسمي لـ "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 9 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية صرواح غربي مأرب. وأضاف أن التحالف نفذ 4 ضربات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن، طالت منطقة قيفة في مديرية القريشية شمال غربي المحافظة. وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 3 غارات جوية على منطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي صعدة، في حين قصف التحالف بغارة أخرى محافظة عمران (50 كم شمال غربي صنعاء وسط اليمن)، استهدفت منطقة العمشية في مديرية حرف سفيان، حسب "أنصار الله".

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