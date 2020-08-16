شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة فلسطينيين اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وفق ما نشرت وكالة "واس" للأنباء.

وأفادت مصادر أمنية في غزة ، أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل آلياتها ومواقعها العسكرية، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب عشرات المواطنين قرب ما يسمى "موقع ملكة" شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال.

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