شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون حول دعوات استقالته: مستحيل لأنه سيؤدى إلى فراغ فى السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة مسجلة مع تلفزيون "BFM" الفرنسي بثت مساء يوم السبت، عن المشاكل العالقة بين بيروت وإسرائيل، وردا على سؤال عما إذا كان لبنان مستعدا لصنع السلام مع إسرائيل، أجاب عون باللغة الفرنسية، قائلا: "لدينا مشاكل مع إسرائيل وعلينا حلها أولا".

وبشأن فرضية استقالته من منصبه، صرح ميشال عون بأنه سيكون من ضرب المستحيل أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا، وآلاف المصابين.