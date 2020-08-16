شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون حول دعوات استقالته: مستحيل لأنه سيؤدى إلى فراغ فى السلطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة مسجلة مع تلفزيون "BFM" الفرنسي بثت مساء يوم السبت، عن المشاكل العالقة بين بيروت وإسرائيل، وردا على سؤال عما إذا كان لبنان مستعدا لصنع السلام مع إسرائيل، أجاب عون باللغة الفرنسية، قائلا: "لدينا مشاكل مع إسرائيل وعلينا حلها أولا".
وبشأن فرضية استقالته من منصبه، صرح ميشال عون بأنه سيكون من ضرب المستحيل أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا، وآلاف المصابين.
وأضاف عون "هذا مستحيل لأن هذا سيؤدى إلى فراغ في السلطة.. الحكومة استقالت.. لنتخيل أنني سأستقيل.. من سيضمن استمرار السلطة؟".
وبشأن التحقيقات في الانفجار، ذكر عون: "بالطبع نريد إنهاء التحقيق بسرعة كبيرة.. لكننا اكتشفنا أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير، مما يعني أن التحقيق لن ينتهي بسرعة كبيرة كما كنا نتمنى ذلك"، وذلك وفق "روسيا اليوم".
وتابع قائلا "إن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة"، مبينا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة، وشدد على أنه لا يمكن التهاون بأي فرضية.
وأشار إلى أنه طلب من مجلس القضاء الإشراف على التحقيق، وأنه دعا قاضيا مستقلا للتحقيق.
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