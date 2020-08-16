شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 116 حالة محلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 2023 حالة.
ووفقا لوقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 54 حالة، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، لافتة إلى أن 1327 مصابا تعافوا من "كوفيد 19"، في حين لا يزال 642 شخصا يحملون الفيروس من بينهم 24 حالة فى المستشفى.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1494 تحليلا مخبريا من بينها 31 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للتحاليل 111517.
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