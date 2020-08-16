بعد انفجار بيروت.. ميركل تحذر من تفاقم الأزمات في العالم

برلين / الخليج 365

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، من تفاقم الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ في العالم، قائلة إن "انفجار مرفأ بيروت أظهر على نحو مفزع كيف يمكن أن تنشأ أزمة على نحو سريع".

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل "يجب أن نتوقع أن الجائحة وتغير المناخ سيغيران الوضع بالنسبة لكثير من الناس في العالم".

وأشارت أن "الانفجار الذي وقع في بيروت مطلع الشهر الجاري أظهر على نحو مفزع كيف يمكن أن تنشأ أزمة على نحو سريع".

وأوضحت المستشارة الألمانية أن الأزمات المتفاقمة تنتشر أيضا في مناطق الأزمات والنزاعات في سوريا واليمن وبلدان أخرى، حيث يكون من الصعب الوصول للناس.

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وبمناسبة اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية، الذي يوافق الأربعاء المقبل، أكدت ميركل على أهمية ضمان حماية عمال الإغاثة في أماكن المساعدات.

وقالت: "للأسف علينا أن نختبر مرارا وتكرارا أنهم مستهدفون، وأنه يتم منعهم من القيام بعملهم المهم".

وذكرت ميركل أن سكان الدول التي يوجد بها هياكل حكومية ضعيفة ونزاعات مسلحة لا ينالون حماية كافية من الأزمات، قائلة: "لذلك كثيرا ما تكون الحلول السياسية ضرورية، لأن الدعم الإنساني قد يساعد فقط على المدى القصير".

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