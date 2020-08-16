صحيفة: وفد إسرائيلي إلى أبو ظبي خلال أيام لمناقشة التطبيع

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

يتوجه وفد إسرائيلي، خلال أيام، إلى الإمارات، لبحث تفاصيل اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة على موقعها الإلكتروني، السبت: "من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدولة الخليجية (الإمارات) خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية السلام"، دون تفاصيل أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات مع دول خليجية أخرى، بينهم البحرين وسلطنة عمان، حول إمكانية الإقدام على خطوة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المنامة ومسقط بشأن ما أعلنته الصحيفة غير أن الدولتين الخليجيتين رحبا باتفاق الإمارات مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنّ رئيس الموساد (جهاز الأمن الإسرائيلي الخارجي) يوسي كوهين قام بـ "زيارة خاصة" للعاصمة البحرينية مؤخرًا، والتقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة.



ولم تحدد القناة موعد الزيارة.

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وناقش كوهين وآل خليفة إقامة علاقات بين إسرائيل والبحرين، وتوقيع اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات، بحسب القناة.

وقالت القناة الخاصة إن "البحرين تسعى جاهدة لتكون التالية لتوقيع اتفاقية مع إسرائيل، بعد الإمارات".

والخميس، أعلن الرئيس ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".



وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.



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