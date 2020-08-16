مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا بقطاع غزة

غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر / الخليج 365

شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، غارات ضد أهداف بأنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المقاتلات قصفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وشرق مخيم البريج (وسط)، دون أن يُبَلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مقاتلات تابعة له قصفت عددا من أهداف حماس في القطاع.

وأضاف: "تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت الأرض لحماس".

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ولفت إلى أن القصف "جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقصف جيش الاحتلال، خلال الأيام الماضية، أهدافا قال إنها تتبع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على "إطلاق البالونات".

كما قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.