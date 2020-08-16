شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. «معهد الإدارة» يشترط الحضور لبرامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن معهد الإدارة، مساء أمس السبت، رسميا أن تنفيذ البرامج الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي ستكون حضورياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

هذا وينفذ معهد الإدارة العامة برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي حضوريا في مقاره مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في حين أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجا بين محاضرات تدريبية “عن بعد” وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب. فيما سينفذ المعهد جميع برامجه التدريبية القصيرة “عن بعد”، في حين أن برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضوريا في مقار المعهد.

Advertisements

وأوضح المعهد أن هذا التوجه في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانيات مكانية وتقنية، وما أعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أصبح التدريب عن بعد خيارا استراتيجيا في قطاع التدريب، إذ يستفيد منه المعهد حاليا في تنفيذ البرنامج كاملا أو جزءا منه عن بعد، مما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

كما أن تنفيذ المعهد لبرامجه التدريبية القصيرة عن بعد، والتي تستهدف أعدادا كبيرة من موظفي القطاع الحكومي، يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصة لمن يعملون في مناطق ومدن لا تتوفر بها فروع للمعهد.

من جانبه أكد مدير المعهد الدكتور بندر السجان أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت في نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين لمقار المعهد، حيث تمكن المعهد من تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة “عن بعد” خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج “عن بعد”، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.