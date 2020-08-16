الجيش الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قام بالإغارة على أهداف متعددة تابعة لحركة حماس في قلب قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات هيليوم حارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "سما" بأنه أصيب 6 مواطنين بجراح مختلفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة، ووصولهم إلى مجمع الشفاء الطبي بالقطاع.

وكانت وحدات "الإرباك الليلي" قد أعادت نشاطها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث وصل مئات الشبان الفلسطينيين إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، وجرت هناك تظاهرات تخللها إلقاء بالونات مفخخة وعبوات متفجرة.