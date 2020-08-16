بثينة شعبان: الاستسلام لإسرائيل لن يجعل أي بلد عربي أفضل بل على العكس تماما... فيديو

وفي لقاء أجرته شعبان

المستشارة السياسية والاعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان للميادين: الاستسلام لـ "إسرائيل" لن يجعل أي بلد عربي أفضل مما هو عليه بل على العكس pic.twitter.com/A4shlHpm5c — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 15, 2020

"الميادين"، أكدت أن "الحل بالنسبة لسوريا وبالنسبة لفلسطين وبالنسبة للشعب العربي، في جميع أقطاره، هو أن نمتلك عوامل القوة وأن نصمد".

وأضافت شعبان: "بعض المطبعين يعتقدون أن العدو الصهيوني يعتبرهم أصدقاء أو أنداد أو شركاء وهو لا يعتبرهم كذلك".

واعتبرت شعبان أن من أسباب طرح الطائفية في البلدان العربية، هو "لأنهم يروننا جميعا أننا مسلون ومسيحيون وأكراد وآشيريون، هم لا يروننا أننا مواطنون بدوال نحمل هوية وطنية ونحمل انتماءا عربيا قوميا".

وأكدت أن "الاستسلام لإسرائيل لن يجعل أي بلد عربي أفضل مما هو عليه بل على العكس تماما، سيكون أسوأ مما هو عليه".