شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «صحتي».. طريقة سهلة للبحث عن الأدوية وأسعارها والصيدليات المتواجد بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة الصحة، لتحميل تطبيق “صحتي” والذي يتيح سهولة البحث عن الأدية ومعرفة أسعارها والصيدليات التي يتواجد فيها. وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا داعي لعناء البحث عن الأدوية في الصيدليات، حمل تطبيق صحتي لتتمكن من البحث باسم الدواء ومعرفة توفره في الصيدليات وسعره وعدد من المعلومات الأخرى”.

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