شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: تركيب مليوني عداد ذكي على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، مساء اليوم السبت، تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للعملاء بمختلف المناطق.

وقالت الشركة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بتوفيق من الله- تم الانتهاء من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للعملاء على مستوى المملكة، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني رؤية المملكة 2030”.