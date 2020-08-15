شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: تركيب مليوني عداد ذكي على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية، مساء اليوم السبت، تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للعملاء بمختلف المناطق.
وقالت الشركة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بتوفيق من الله- تم الانتهاء من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للعملاء على مستوى المملكة، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني رؤية المملكة 2030”.
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