شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول منقولة من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في أحد المسارحة، اليوم السبت، إبطال مفعول لغم صخري جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

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وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم حمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وأضاف آل صمغان أنه على الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة ولم تسجل ولله الحمد أي إصابات في المواقع.