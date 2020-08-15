شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمال يبيعون الدجاج المثلج منتهي الصلاحية بالقطيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم (السبت)، موقعاً تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية في محافظة القطيف.

ونشرت وزارة التجارة على حسابها بموقع “تويتر” مقطعاً مصوراً يظهر لحظة مداهمة الموقع المخالف، حيث تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من الدواجن منتهية الصلاحية الجاهزة للبيع.

وأكدت “التجارة” أن فرقها الرقابية أتلفت المضبوطات التي يتم تسويقها على أنها مبردة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة على الفور، كما ضبطت العمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة.