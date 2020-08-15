تليجرام يطلق ميزة مكالمات الفيديو بأفضل تقنيات الخصوصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن تطبيق التراسل الفوري "تليجرام" إطلاق ميزة مكالمات الفيديو، لينفذ تعهده الذي قطعه على نفسه قبل أشهر.



ولتقديم خدمة متقنة، أوضح تليجرام، أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مؤمنة بتقنية التشفير end-to-end التي تمنع أي طرف ثالث من اختراق المكالمة وبالتالي حماية الخصوصية.

وطرحت المنصة الإصدار 7.0.0 على القناة التجريبية، وهو الإصدار الذي يقدم دعمًا لمكالمات الفيديو إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى.

والتطبيق الذي تأسس قبل 7 أعوام، أكد أن الميزة الجديدة ستكون متاحة على الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و "ios".

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وحسب المدونة الرسمية لتليجرام، فإن المكالمات المرئية ستدعم وضع صورة داخل صورة، الأمر الذي سيسمح بقراءة المحادثات والقيام بأمور أخرى أثناء المكالمات.

كما تم رصد ميزة مكالمات الفيديو حديثًا بواسطة أحد مستخدمي منصة تويتر.

وتُعد منصة تيليجرام واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات الموجودة، لكنها كانت تفتقر إلى ميزة مكالمات الفيديو.

ووعد تليجرام بطرح المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة، ومنها إطلاق مكالمات مرئية جماعية في الأشهر المقبلة.

ولدى تليجرام أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.