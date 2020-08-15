استعداد إسرائيلي لاستئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، وجه أوامره للجهات الأمنية بالاستعداد لتجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة أنه على الرغم من انشغال السلطة الفلسطينية بالإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، فإسرائيل معنية بتجديد التنسيق الأمني مع السلطة في الضفة الغربية، والذي قطعته السلطة اعتراضا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن خطة "ضم" الضفة الغربية وإعلان فرض السيادة عليها وكذلك على غور الأردن.
وعزت القناة العبرية الاستعداد الإسرائيلي إلى تأجيل تنفيذ خطة "الضم"، خاصة مع اشتراط اتفاق السلام مع الإمارات، تأجيل إسرائيل لخطة الضم.
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