السودان يبدي تفاؤله بالوصول لحل مرض في مفاوضات سد النهضة

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم السبت، أن دقلو استقبل في مكتبه في القصر الرئاسي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له من وزراء النقل والمواصلات والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والتجارة.

وأفادت الوكالة بأنه حضر اللقاء من الجانب السوداني الوزراء المناظرين.

ونقلت الوكالة على لسان دقلو أن زيارة الوفد المصري تكشف عن رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن السودان يمتلك خيرات وفرصا كبيرة متاحة، مشيرا إلى أن إمكانيات مصر في الخبرات والأيدي العاملة كفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين.

ونقل دقلو للوفد شكر شعب السودان للدعم المصري لمكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى حاجة البلاد في الوقت الحالي للكهرباء، مبديا تفاؤله بالوصول إلى اتفاق مُرض للأطراف كافة عبر طاولة التفاوض.

Advertisements