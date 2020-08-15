سقوط صاروخي كاتيوشا داخل معسكر "التاجي" شمالي بغداد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان لها اليوم، سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" داخل معسكر "التاجي" شمالي العاصمة بغداد، ولم تشر إلى وقوع ضحايا أو أضرار في المنطقة.

وجاء في البيان الذي نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية".

© REUTERS / RODI SAID

وكان مصدر أمني عراقي، أعلن اليوم السبت، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل دعما لقوات التحالف الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، واستهدفت رتلاً يحمل دعماً لوجستياً للتحالف الدولي على الطريق السريع بين البصرة وذي قار".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أمس الجمعة: "انفجار عبوة ناسفة على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد علقت على معلومات أشارت إلى استهداف رتل شاحنات يحمل دعماً للقوات الأمريكية جنوب العراق.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أمريكية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية".