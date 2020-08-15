شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات بدون طيار تابعة لإسرائيل تستهدف نقطة للضبط الميدانى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل شبكة "روسيا اليوم" فى قطاع غزة بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار، استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأضاف المراسل: "وفي غارة أخرى استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع حطين التابع لسرايا القسام وموقع عسقلان شمالي القطاع".

وفيما أصيب عدد من المتظاهرين شرقي القطاع أثناء مشاركتهم في فعاليات الإرباك الليلي، إذ تجمع ما يقارب الـ1500 من سكان القطاع للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأطلق أفراد الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين".

وتهدف عمليات الإرباك الليلي، والتي استأنفت منذ أسبوع تقريبا، إلى العمل على الضغط على المستوطنين الإسرائيليين ليقوموا بدورهم بالضغط على حكومتهم من أجل تنفيذ التزاماتها وتعهدتها التي قطعتها للفلسطينيين.