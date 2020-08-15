شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 78 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، لترتفع الوفيات إلى 60، ورصدت 78 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1593، كما أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 408.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فحول توزع الإصابات، أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات تركزت في دمشق بواقع 27 إصابة، تلتها حلب بـ15، بينما تم تسجيل 12 إصابة في اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و7 في كل من حمص وطرطوس، و4 في دير الزور.

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أما حالتا الوفاة، فتم تسجيلهما في دمشق وحلب.