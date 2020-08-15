شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عراقية جديدة لمواجهة كورونا..استمرار حظر التجول ومنع التجمعات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم السبت، عن قرارات جديدة ضمن خطتها للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار حظر التجول الجزئي يوميا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة فجرا، ومنع التجمعات بأشكالها كافة وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنع انتقال المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة القصوى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق استمرارها برصد المواقع الإلكترونية التي "تسيء" للمؤسسات الصحية وتزعزع ثقة المواطن بالجيش الأبيض والرعاية الطبية، وشددت على ضرورة عدم ترويج القنوات الاعلامية لاي معلومات غير مستندة الى دليل علمي.

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كما وافقت اللجنة على رفع التسكين وإطلاق العلاوات والترفيعات لملاكات وزارة الصحة المتصدية لمكافحة جائحة كورونا على أن يتم إدراجها ضمن موازنة الوزارة لعام 2021 وخولت رئيس هيئة المنافذ الحدودية دخول العراقيين حصرا عن طريق المنافذ البرية للحالات المستعصية من الذين عولجوا في خارج العراق بعد تقديم تقارير طبية تثبت ذلك، وتشديد اجراءات السلامة والفحوصات الطبية، كما سمحت للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج المغادرة عن طريق المنافذ البرية مع تشديد إجراءات السلامة والفحوصات الطبية.