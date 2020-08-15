شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثى غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن وجود مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي غير الشرعية، مشددا على أن تواصل قطر مع الحوثيين تجاوز للقوانين والأعراف الدولية وتضحيات اليمنيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الإعلام اليمني قد أكد مؤخرا أن "سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي"، وقال فى سلسلة تغريدات له على تويتر، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

كما تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية"، وأضاف الإرياني أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية"، ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".

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وأكد أن "قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية"، وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".

يذكر أن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، كان قد اتهم في وقت سابق قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحاً أنه "منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميلشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن".

وأضاف عبد الملك في حوار نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، أنه "منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية".