شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 حوثيا في كمين للجيش اليمني بمحافظة الجوف.. وانتصارات بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 25 عنصرا من الميليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون خلال كمين محكم نصبه الجيش اليمني بأحد المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، أن الجيش الوطني والمقاومة كبدوا الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في جبهتي "الجدافر وعرفان" وجبهات أخرى محيطة بمدينة الحزم بعاصمة محافظة الجوف، ومن ضمنها عشرات القتلى والجرحى وتدمير نحو 10 أطقم قتالية و5 عربات مدرعة، فضلا عن تدمير آليات ومعدات بنيران الجيش وبغارات من طيران تحالف دعم الشرعية، كما استعاد الجيش عددا من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.



وأوضح المركز أن قوات الجيش اليمني، بدعم من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات جديدة في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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وأضاف المركز أن الجيش الوطني حرّر مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.



وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق في نهم، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.