السودان.. ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 63

بهرام عبد المنعم / الخليج 365
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، السبت، إلى 63 وفاة و24 إصابة منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.
أفاد بذلك بيان صادر عن وزارة الداخلية، اطلعت عليه الخليج 365؛ ما يشير إلى تسجيل 12 وفاة إضافية جراء السيول مقارنة بحصيلة أعلنتها الوزارة ذاتها، الجمعة، وبلغت 51 وفاة و24 إصابة.
وأوضح البيان أن 30 ألفا و415 منزلا تضرر في أنحاء السودان جراء السيول؛ بينها 14 ألفا و18 انهارت كليا، و16 ألفا و397 جزئياً.
وأضاف: "كما تضرر 119 مرفقا و253 متجرا ومخزنا ونفقت 683 من الماشية" جراء السيول.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.
وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيول واسعة.
وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق بـ"شرق النيل"، شرقي العاصمة.
وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.
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