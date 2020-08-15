الجيش اللبناني: انتشال جثتين جديدتين وأشلاء من مرفأ بيروت

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365
أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا الانفجار الذي وقع في بيروت قبل 11 يوما.
وقال الجيش في بيان: "تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للجيش من انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا الانفجار من تحت الأنقاض".
ولفت البيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها "بحثاً عن مزيد من المفقودين"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية سابقة.
كما سبب الانفجار بدمار مادي هائل، وخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وكُلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
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