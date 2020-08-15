اليمن.. عبد الملك يحدد أولويات حكومته المقبلة

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبد الملك، السبت، أولويات الحكومة المقبلة ضمن آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض".

جاء ذلك خلال لقائه، قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في إطار مشاوراته المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتحدث عبد الملك عن وجود "إجماع على أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءة والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة".

وأوضح أن الهدف من هذه الحكومة هو "التعاطي مع الأزمات المركبة، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة".

وأعلنت السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نهاية يوليو/تموز الماضي.

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وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.



ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.



وخلف النزاع المستمر في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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