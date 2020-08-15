1776 إصابة.. المغرب يسجل أعلى معدل يومي بكورونا

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 21 وفاة و1776 إصابة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة.

ومعدل إصابات كورونا المسجل في المملكة هو الأعلى يوميا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس/آذار الماضي.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 21 وفاة، رفعت الإجمالي إلى 632".

وأضاف لمرابط أن الفترة ذاتها سجلت 1776 إصابة رفعت الإجمالي إلى 41.017.

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وجرى تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية سابقة بالفيروس، الأربعاء الماضي، وبلغت 1499.

وأوضح لمرابط أنه جرى تسجيل 922 حالة تعاف؛ رفعت الإجمالي إلى 28.566.

وإجمالي الإصابات تشمل الوفيات وحالات التعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء السبت، 21 مليونا و488 ألفا، توفي منهم أكثر من 766 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و243 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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