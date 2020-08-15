الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 21 وفاة و1776 إصابة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة.
ومعدل إصابات كورونا المسجل في المملكة هو الأعلى يوميا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس/آذار الماضي.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 21 وفاة، رفعت الإجمالي إلى 632".
وأضاف لمرابط أن الفترة ذاتها سجلت 1776 إصابة رفعت الإجمالي إلى 41.017.
وجرى تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية سابقة بالفيروس، الأربعاء الماضي، وبلغت 1499.
وأوضح لمرابط أنه جرى تسجيل 922 حالة تعاف؛ رفعت الإجمالي إلى 28.566.
وإجمالي الإصابات تشمل الوفيات وحالات التعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء السبت، 21 مليونا و488 ألفا، توفي منهم أكثر من 766 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و243 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 1776 إصابة.. المغرب يسجل أعلى معدل يومي بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.