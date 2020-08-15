خلال 72 ساعة.. رابع هجوم يستهدف إمدادات قوات التحالف بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

تعرض رتل مركبات تابع لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، إلى هجوم بعبوة ناسفة جنوبي العراق، وفق مصدر عسكري.

وهذا هو ثاني هجوم من نوعه في غضون ساعات والرابع خلال 72 ساعة، وفق إحصاء مراسل "الخليج 365".

وقال النقيب في الجيش العراقي بقيادة عمليات الرافدين، علاء الزيادي لـ"الخليج 365"، إن "عبوة محلية الصنع انفجرت مساء اليوم مستهدفة رتل مركبات ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي ضمن الحدود الادارية لمحافظة ذي قار".

وأوضح الزيادي أن "الهجوم سبب أضرارا بسيطة بإحدى المركبات".

وفي وقت سابق السبت، انفجرت عبوة انفجرت في إحدى مركبات رتل لشركات متعاقدة مع قوات التحالف على الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي العراق. ولم "يخلف أية أضرار"، وفق ما أفاد الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف لـ"الخليج 365".

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وعادة ما تقوم الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي بنقل معدات عسكرية خاصة به.

وتعرض رتل تابع لتلك الشركات إلى هجوم بعبوة ناسفة في ذي قار، الأربعاء، ما أدى الى احتراق إحدى مركباته، حسب وزارة الدفاع العراقية.

فيما تعرض رتل آخر لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، الجمعة، دون أن يخلف الهجوم أضرار.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والشركات المتعاقدة معه منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.