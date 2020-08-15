الفيصلي يسقط الأهلي بثنائية

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سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة على يد مضيفه الفيصلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن مافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، ضيفاً على الفيصلي، في ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، بإطار الجولة 25 من الدوري السعودي.
وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد الفيصلي إلى 41 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.
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