النصر يتخطى عقبة الوحدة

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حقق النصر فوزاً صعباً على ضيفه الوحدة، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف هدف النصر هدافه المغربي عبدالرزاق حمد الله من ضربة حرة عند الدقيقة (47) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 51 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 40 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.
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