الهلال يعمق جراح العدالة برباعية

اكتسح نادي الهلال نظيره العدالة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز، في الدقيقة 30، بعدما تلقى تمرير عرضية من المتألق سالم الوسري، ليضعها جوميز بقوة على يسار حارس العدالة.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق العدالة تسجيل هدف التعادل، حيث وصل الفريق إلى مرمى المعيوف في أكثر من مناسبة كان أخطرها الكرة التي ارتطمت في القائم الأيمن.

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وفي الدقيقة 75، عاد غوميز مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني له ولنادي الهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله سالم الدوسري وضعها غوميز بقوة في الشباك.

ونجح المتألق سالم الدوسري في تتويج مجهوده خلال اللقاء، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال في اللقاء، عند الدقيقة 79، بعدما راوغ 3 مدافعين من فريق العدالة ووضع الكرة على يسار الحارس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 60 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز الأخير.