وزير التعليم .. عودة المعلمون والمعلمات عبر الفصول الافتراضية

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأنه سوف يتم تقييم آلية الدراسة بعد انقضاء الأسابيع الـ 7 الأولى. وأوضح آل الشيخ , بأن عودة المعلمون والمعلمات ستكون عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية. وأشار وزير التعليم بأن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون حضوريا للمقررات العملية. ونوه بأنه سيتم إطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد مع استمرار بث “عين”.

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