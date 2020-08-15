وزير التعليم : التعليم عن بعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن آلية بداية ‫العام الدراسي‬ الجديد للتعليم العام والجامعي. وأكد الوزير بانه سيكون عن بعد للطلاب والطالبات لمدة 7 اسابيع وتقييم الوضع. وأضاف بأن عمل المعلمات والمعلمين عن بعد مع طلابهم.

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