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الجيش اليمني يعلن مقتل 25 حوثيا في كمين محكم بالجوف

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© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن "الجيش الوطني نفذ كميناً محكماً للحوثيين في منطقة النضود شرقي مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف) أسفر عن مقتل نحو 25 عنصرا منهم وجرح آخرين".

وأضاف أن "الجيش استعاد عدداً من الآليات وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلال الكمين". وأشار إلى "تدمير آليات ومعدات للحوثيين بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف العربي".

وتمكن الجيش اليمني، أمس الجمعة، من استعادة مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب والشعف شرقي الجوف، إثر معارك مع جماعة الحوثيين، أسفرت عن مقتل العديد في صفوفها، بينهم قائد محور سفيان في قوات الجماعة، أبو حيدر الحمزي، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض.

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