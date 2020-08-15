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وأضاف أن "الجيش استعاد عدداً من الآليات وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلال الكمين". وأشار إلى "تدمير آليات ومعدات للحوثيين بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف العربي".
وتمكن الجيش اليمني، أمس الجمعة، من استعادة مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب والشعف شرقي الجوف، إثر معارك مع جماعة الحوثيين، أسفرت عن مقتل العديد في صفوفها، بينهم قائد محور سفيان في قوات الجماعة، أبو حيدر الحمزي، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 25 حوثيا في كمين محكم بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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