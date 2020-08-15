العراق: سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي شمالى بغداد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم لكشف عن اسمه، أن "اعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".