اخبار الخليج

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طبرق الليبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس في طبرق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الليبية، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 100 مصاب.


وذكرت اللجنة - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أن الإصابات جاءت بعد فحص 20 عينة للكشف عن فيروس "كورونا"، وتوزعت بواقع 12 حالة جديدة وواحدة مخالطة، إضافة إلى حالة موجبة قادمة من خارج ليبيا سحبت لها العينة عند المنفذ.

Advertisements


وأشار البيان إلى أن إجمالي المصابين بفيروس "كورونا" في طبرق بلغ حتى الآن 100 إصابة مؤكدة بينها 65 حالة نشطة و25 حالة شفاء، و10 وفيات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طبرق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا