شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: كل الفرضيات قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن إن كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت
وأكد خلال مقابلة تليفزيونية، أن المساعدات المقدمة للبلاد سيتم إيصالها للمستحقين، مؤكدا إنه لا يرى "تدخلا" من جانب الرئيس الفرنسي ماكرون.
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