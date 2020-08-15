شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكاظمى: لن نسمح لأحد أن يحرم المواطن العراقى من حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، أنه لن يسمح بالاعتداء على المواطنين ولا على رجال الأمن، موضحا أن دور القوات الأمنية الحقيقى هو حماية المواطنين، لأنهم هم العراق ولا كرامة ولا عزة للعراق من دون شعب حر وكريم، يشعر بالكرامة فى أرضه والأمن بين أهله، والطمأنينة فى بلد أثخنته الجراح والآلام لعقود طويلة من الزمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، وجه مصطفى الكاظمى رسالته للقوات الأمنية العراقية قائلا: "مهمتكم هي الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه، والحفاظ على كرامته، وأن تقفوا حاجزا وسدا منيعا أمام محاولات البعض للإساءة إلى قواتنا الأمنية".

واستطرد رئيس وزراء العراق: "لن نسمح لأحد، كائنا من كان، أن يحرم المواطن العراقي من حقوقه، أو يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه".