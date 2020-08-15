البحرين ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، اعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن تقديرها لجهود جمهورية ليتوانيا في محاربة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، فإنها تشدد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

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