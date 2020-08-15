التحالف العربى يعترض ويدمر عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمنى.

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