شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبدأ غدا المرحلة الثانية من المسح الاستقصائى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ يوم غدٍ الأحد تبدأ سلطنة عمان، المرحلة الثانية من المسح الوطني الاستقصائي ، لمرض فيروس كوفيد-19 الذي تنفذه السلطنة مُمثلة في وزارة الصحة ، وبحسب صحيفة الشبيبة، ستقام الدراسة خلال 4دورات وستستغرق كل دورة 5أيام ويفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعين وذلك على مدى عشرة أسابيع.

ووفقا للصحيفة ، أسهمت المرحلة الأولى في توضيح آلية المسح والتي يتم خلالها اختيار الأفراد للمشاركة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من مختلف الفئات العمرية في جميع محافظات السلطنة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 82924 إصابة ، فى حين بلغت أعداد الوفيات 562 ، مقابل تعافي 77550 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر93 بالمائة ، وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة فى المستشفيات 462 حالة، بينها 158 حالة في العناية المركزة.