شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتوسطة تضرب مناطق متفرقة فى مدينة العين بالإمارات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة في أماكن متفرقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذكر المركز الوطنى للإرصاد، :" أن سحب ركامية ممطرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية".





ونشر المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيديوهات لسقوط الأمطار من غزيرة إلى متوسطة في عدد من المناطق، من ضمنها أم غافة والظاهر وجبل جفيت مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبى.

يشار إلى أن توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

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والريـاح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:24 المد الثاني عند 22:04، والجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 06:05 وبحر عمان خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 07:46، الثاني عند الساعة 18:05، الجزر الاول عند الساعة 13:00 عند الساعة 01:20.