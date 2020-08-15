أنور قرقاش: لقاء قريب بين طواقم الإمارات وإسرائيل لبحث قضايا التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش فى حوار هو الأول مع وسيلة إعلام إسرائيلية، إن بلاده مهتمة بتطبيق اتفاق التطبيع مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن.
وأكد فى حوار مع موقع "واللا نيوز" الإسرائيلى، أن العلاقات مع إسرائيل ستأخذ فى التطور خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يسمح بالتعاون فى العديد من المجالات.
موقع واللا نيوز
وأوضح "قرقاش" أن دولة الإمارات تعتبر الاتفاق مع إسرائيل مهم جداً، وأن أبو ظبى تريد أن تسير عجلة التطبيع بسرعة، معتقداً فى الوقت ذاته أن طواقم البلدين ستلتقي قريباً جدا المناقشة قضايا تخص إسرائيل والإمارات.
وعن هذه القضايا، أشار "قرقاش" إلى أنها تتعلق بالزراعة والأمن والأمن السيبرانى والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد لكون كلا البلدين من أقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط.
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